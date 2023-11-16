شرقًا وغربًا.. السعودية تضيف "الكاريكوم" على قائمتها لاقتصاد مزدهر

ويُشكل عدد السكان فيها دون عمر الـ30 عامًا نحو 60 % من إجمالي السكان الذين إلى حد ما ينحدرون من أصول عرقية مُتعددة مثل:"أوروبا- الهند- البرتغال- الصين- إفريقيا"، ويستهدف هذا التعاون الحد من التنافس بين دول المجتمع الكاريبي، وذلك من أجل الحصول على حصص أكبر في السوق، والتركيز على الموارد التي تمتلكها هذه الدول وأفضل الطرق لإنتاجها.