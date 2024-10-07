"الموارد البشرية" و"إبصار" تواصلان "تأهيل ذوي الإعاقة البصرية"

وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني، بما يتوافق مع قدرات الفئة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئته العمل الوظيفي، وكذلك تنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.