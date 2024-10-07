"الموارد البشرية" و"إبصار" تواصلان "تأهيل ذوي الإعاقة البصرية"
تواصل جمعية "إبصار" الخيرية، تنفيذ الشراكة الإستراتيجية لبرنامج "التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية"، من مستفيدي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
وكان قد وقع الشراكة مدير عام الفرع محمد جلال الغامدي، بحضور نائب مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الفواز، وتهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الحصول على فرص عمل مناسبة، تضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.
وكذا تزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني، بما يتوافق مع قدرات الفئة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئته العمل الوظيفي، وكذلك تنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة "إبصار" الدكتور محمد الفواز، أهمية هذه الشراكة النوعية في تقديم التدريب المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم لاكتساب المهارات اللازمة بواسطة العديد من البرامج التي تستهدف تطوير مهارات 20 مستفيدًا من ذوي الإعاقة البصرية والمسجلين في التأهيل الشامل بالوزارة في مجالات الأعمال الإدارية، التسويق، ومهارات الحاسب الآلي والتقنيات المساندة.
وقال: إن هذا البرنامج يعد جزءًا من جهود الجمعية والوزارة لتعزيز التكامل المجتمعي وزيادة فرص التوظيف في إطار حرص الجهتين على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الفعالة في سوق العمل؛ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الفئات المستهدفة ورفع كفاءتهم المهنية.
وتسعى الجمعية إلى تقديم برنامج تدريبي شامل، يستند إلى تطوير المهارات العملية والمعرفية التي تتطلبها سوق العمل.
وتهدف البرامج إلى تمكين المستفيدين من اكتساب مهارات مهنية حديثة تؤهلهم للاندماج في بيئات العمل المتنوعة والمنافسة في السوق.
وفي ذات السياق، تواصل الجمعية العمل باستمرار على تهيئة المنصة الإلكترونية التي ستحتضن البرامج التدريبية، بالإضافة إلى التواصل مع مجموعة من المدربين المتخصصين والشراكات مع الجهات المتخصصة؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج.