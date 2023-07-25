لتجربة سكنية عصرية فريدة.. "مكيون مطورون عمرانيون" تطلق "مشروع فلل ميان" في جدة

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مكيون المهندس معاذ حريري : مشروع فلل ميان السكني يأتي بمساحة 115,386.88 ألف متر مربع موزعة على عدد ( 458) فيلا سكنية بالمرافق التابعة للمشروع, حيث تقدر مسطحات البناء لكل فيلا 380 مترًا مربعًا تقريبًا ويمتاز المشروع بوحدات مصممة بشكل عصري ومتوافقة مع أعلى المعايير وأحدث التصاميم الهندسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع السعودي وتراعي المتغيرات والمستجدات في متطلبات السكن العصرية، كما يضع المشروع في عين الاعتبار مراعاة القدرة الشرائية للفرد بأن تكون مناسبة لمستوى الدخل.