لتجربة سكنية عصرية فريدة.. "مكيون مطورون عمرانيون" تطلق "مشروع فلل ميان" في جدة

أعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون عن إطلاق (مشروع فلل ميان) في مدينة جدة، أحد مجمعات ضاحية سدايم بالشراكة مع الوطنية للإسكان وهو مجتمع فلل سكني راقٍ.
ويتميز هذا المشروع بفلله الفاخرة التي توفر تجربة سكنية عصرية فريدة من نوعها، حيث تتمتع جميع الوحدات بمواصفات عالية الجودة ومساحات داخلية واسعة.
ويقع مشروع فلل ميان في موقع مثالي شمال مدينة جدة لؤلؤة البحر الأحمر وبوابة الحرمين بحي البحيرات بمنطقة أبحر الشمالية وعلى بعد 2 كم من خليج الملك سلمان و1 كم من منتجع البحيرات و0.5 كيلو من جامعة الأعمال والتكنولوجيا و3 كم من البحر، بموقع مميز ممزوج بالعصرية والهدوء يتماشى مع التوسع العمراني لمدينة جدة فهي وجهة سكنية استثنائية ومجتمع مثالي متكامل.
ومن بين المعالم القريبة من المشروع؛ مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تبعد مسافة 15 دقيقة و5 دقائق من مشروع ألما السياحي و10دقائق من طريق المدينة المنورة و15 دقيقة من نادي الفروسية و3 دقائق من جامعة الأعمال والتكنولوجيا.
وقال رئيس مجلس إدارة مكيون الدكتور مجدي حريري: يأتي مشروع فلل ميان ضمن استراتيجية شركة مكيون وتوجهاتها التي تهتم في إيجاد حلول متميزة وميسرة ومتناسبة ومتوافقة مع الاحتياجات والإمكانيات لتوفير جودة الحياة والرقي والمحافظة على الخصوصية للأسرة والمجتمع السعودي، في فلل ميان يلتقي نمط الحياة المعاصر، مع خصوصية السكن التامة، لتشكل مجتمعًا سكنياً فريدًا وآمنًا يلبي التطلعات، ويناسب عائلة المجتمع السعودي، ويثري تجربتهم في عيش حياة رغيدة تملؤها السكينة والراحة.
وأضاف: يطرح المشروع أسلوبًا مختلفًا للعيش مستوحى من ثقافـة المجتمـع السعودي، ويتماشـى مع معايير جودة الحياة، ويضم كافة الامتيازات التي تلبي لهم حياة راقية مع عائلاتهم، فجاء المشروع ليكون خيارًا استثنائياً للراغبين في الحصول على منتجات سكنية فاخرة وراقية.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مكيون المهندس معاذ حريري : مشروع فلل ميان السكني يأتي بمساحة 115,386.88 ألف متر مربع موزعة على عدد ( 458) فيلا سكنية بالمرافق التابعة للمشروع, حيث تقدر مسطحات البناء لكل فيلا 380 مترًا مربعًا تقريبًا ويمتاز المشروع بوحدات مصممة بشكل عصري ومتوافقة مع أعلى المعايير وأحدث التصاميم الهندسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع السعودي وتراعي المتغيرات والمستجدات في متطلبات السكن العصرية، كما يضع المشروع في عين الاعتبار مراعاة القدرة الشرائية للفرد بأن تكون مناسبة لمستوى الدخل.