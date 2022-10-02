محمد بن ناصر: جهود جامعة جازان داعم لإنتاج البن في المنطقة

وأوضح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، أن جناح الجامعة يعرض أبرز الأبحاث التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، التي أسهمت في دعم مزارعي البن وتطوير قدراتهم، وتنفيذ عديد من الورش والدورات.