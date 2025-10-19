70 عامًا وميكروفون واحد .. جسر مفتوح بين الرياض والقاهرة حاملاً رسالةً عربيةً موحدة والعنوان "صوت العرب"

استهل الإذاعي الكبير محمد مرعي، الذي ترأس "صوت العرب" خلال الفترة من 1994 إلى 1998، حديثه بالتأكيد على التعاون المؤسسي الذي كان يجمع إذاعة صوت العرب بالإذاعات السعودية، وخاصة إذاعتي الرياض وجدة. وقال مرعي: “التعاون الإعلامي بين القاهرة وجدة والرياض كان مثالًا في المهنية، فلم يقتصر على تبادل البرامج، بل شمل إنتاجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا بين صوت العرب وإذاعتي جدة والرياض”. وأضاف أن التواصل كان يتم عبر لجان العمل الدائمة في اتحاد الإذاعات العربية، مشيرًا إلى أن صوت العرب كانت ولا تزال منصةً رائدةً للأصوات السعودية المبدعة في مجالي الفن والأدب.