مستشفى الرياض يهنئ الدكتور مثنى السرطاوي بحصوله على براءة الاختراع الأمريكية السادسة في جراحة المفاصل

قدّم مستشفى الرياض التهنئة لاستشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور مثنى السرطاوي بمناسبة حصوله على براءة الاختراع الأمريكية السادسة في مجال جراحات العظام، والمتعلقة بتقنية جديدة لزراعة مفصل الورك.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة بحثية وابتكارية متواصلة للطبيب، تعكس سعيه الدائم لتطوير تقنيات علاجية متقدمة تسهم في رفع كفاءة جراحات المفاصل، وتواكب التوجهات العالمية نحو تقليل فترة التعافي وتحسين جودة حياة المرضى. كما يجسد حصوله على سلسلة من براءات الاختراع في الولايات المتحدة حضورًا عربيًا لافتًا في ميدان الابتكار الطبي.
حضور عالمي:
الدكتور سرطاوي حاصل على البورد الأمريكي والكندي في جراحة العظام. تخصص في مجال زراعة المفاصل بمستشفى راش بشيكاغو، المصنف من أبرز مستشفيات العظام في الولايات المتحدة. شغل منصب مدير مركز زراعة المفاصل في مستشفى OSF في ولايي إلينويز في الولايات المتحدة بالإضافة إلى رئيس قسم العظام في عيادة كريستي وعضو هيئة تدريس في قسم الجراحة في جامعة إلينويز. يعمل حاليًا مدير مركز التعافي السريع لاستبدال المفاصل في مستشفى كينجز كوليدج لندن وجراح زائر في عدة عواصم خليجية من بينها الدوحة، دبي، الرياض، منطقة الشرقية وجدة.
يمتلك الدكتور سرطاوي عدة براءات اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، واشتهر بتطوير تقنية مبتكرة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام التدخل الجراحي البسيط دون قطع العضلات أو الأوتار، وهي تقنية حظيت بدعم هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة الكويتية والقيادة في دولة الكويت. كما تم تكريمه على براءة اختراع لطريقة مبتكرة لإغلاق الجروح العميقة التي تساعد على التئام الجروح بخصائص تجميلية، مما يتيح للمرضى ثني الركبة بوضعية السجود بعد العملية.
طور د. سرطاوي برنامجًا علاجيًا شاملًا يضمن الحد الأدنى من الألم والتعافي السريع، مما يمكّن المرضى من المشي والخروج من المستشفى في نفس يوم العملية. يُعتبر من الرواد في إجراء عمليات استبدال المفاصل كجراحة يومية في ولاية إلينويز في الولايات المتحدة ودول الخليج (دبي، الكويت، قطر، السعودية)، حيث أجرى أكثر من 3000 عملية بنجاح بلغ 98%. وقد نُشرت تقنياته في مجلات طبية عالمية مرموقة.