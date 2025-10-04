مستشفى الرياض يهنئ الدكتور مثنى السرطاوي بحصوله على براءة الاختراع الأمريكية السادسة في جراحة المفاصل

حضور عالمي:

الدكتور سرطاوي حاصل على البورد الأمريكي والكندي في جراحة العظام. تخصص في مجال زراعة المفاصل بمستشفى راش بشيكاغو، المصنف من أبرز مستشفيات العظام في الولايات المتحدة. شغل منصب مدير مركز زراعة المفاصل في مستشفى OSF في ولايي إلينويز في الولايات المتحدة بالإضافة إلى رئيس قسم العظام في عيادة كريستي وعضو هيئة تدريس في قسم الجراحة في جامعة إلينويز. يعمل حاليًا مدير مركز التعافي السريع لاستبدال المفاصل في مستشفى كينجز كوليدج لندن وجراح زائر في عدة عواصم خليجية من بينها الدوحة، دبي، الرياض، منطقة الشرقية وجدة.