"تعليم الرياض" يحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد بفعاليات توعوية ومعرض طلابي

وأضاف أن الرسائل التوعوية تركزت على نهج المملكة وقيادتها الرشيدة في محاربة الفساد، والعمل ضمن منظومة دولية لمكافحة هذه الآفة، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.