"تعليم الرياض" يحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد بفعاليات توعوية ومعرض طلابي

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من الفعاليات احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025، وذلك برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع.
وافتتح المعرض المصاحب للمناسبة المهندس ماجد الزهراني، مساعد مدير التعليم للخدمات، حيث نظّمته الإدارة بهدف نشر مبادئ النزاهة وتعزيز الوعي بثقافة الشفافية داخل البيئة التعليمية. وضم المعرض العديد من البرامج والمشاركات الطلابية التي تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة وحماية المكتسبات الوطنية.
وأوضح المهندس الزهراني أن الإدارة فعّلت المناسبة في جميع منشآتها التعليمية من خلال برامج تثقيفية متنوعة، واستثمار الإذاعة المدرسية لنشر قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله.
وأضاف أن الرسائل التوعوية تركزت على نهج المملكة وقيادتها الرشيدة في محاربة الفساد، والعمل ضمن منظومة دولية لمكافحة هذه الآفة، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.