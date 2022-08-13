"تعليم الرياض" تعلن نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ.
وأوضح ياسر بن محمد اليابس، مدير إدارة شؤون المعلمين، أن عدد المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي لهذا العام بلغ 19151 شاغل وظيفة تعليمية، بمجموع رغبات تعامل معها نظام نور تجاوز 1.402.620 رغبة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق رغبة النقل الداخلي لـ49% من المتقدمين، فيما تم نقل 27% على الرغبة الأولى، ونقل 53% على الرغبات الخمس الأولى.
وأضاف اليابس بأنه يمكن استعراض نتيجة النقل الداخلي عبر حساب المتقدمين والمتقدمات في نظام نور، مبينًا أن النتيجة جاءت مواكبة للتطلعات، وملبية لأكبر عدد من الرغبات.
وقدم اليابس التهنئة للمنقولين والمنقولات مؤكدًا حرص إدارة شؤون المعلمين وعملها الدؤوب لتحقيق رغبات زملائهم من المعلمين والمعلمات وفق الضوابط والمعايير المنظمة للنقل. وأوضح أن نسبة تحقيق الرغبات المرتفعة هذا العام ستحقق -بإذن الله- الاستقرار لهم، وستُمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية السامية؛ بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.
وأفادت إدارة التعليم بأن التظلم متاح من خلال نظام نور بدخول المعلم والمعلمة على الحساب في الفترة ما بين 16- 18/ 01/ 1444 هـ تيسيرًا لهم، دون الحاجة للتنقل لمقر الإدارة.