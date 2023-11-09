توقيع اتفاقية بين المملكة وجامبيا لتجنب الازدواج الضريبي

وتأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي مع جمهورية جامبيا في شتى المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.