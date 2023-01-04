‬"العدل": 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام

وأكدت "العدل" أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.