مجمع الملك سلمان العالمي يختتم "مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية"

وعُقد المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمسؤولين في المنظمات الدولية، وتضمّن مجموعة من الجلسات العلمية والحوارية، تناولت محاور متنوعة؛ مثل: الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية، والبعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك، واللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول، والترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية، والواقع وآفاق المستقبل، ومبادرات ومشروعات لتمكين العربية في المنظمات الدولية.