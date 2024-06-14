بالصور.. 60 كشافًا من "تعليم الرياض" يتسابقون في خدمة ضيوف الرحمن

يتسابق أكثر من 60 كشافًا و4 من القادة الكشفيين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تسطير أروع الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، لافتين الأنظار منذ مباشرتهم العمل الميداني.
ويشارك كشافة الإدارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال حج العام الحالي.
وأوضح متحدث "تعليم الرياض" عبدالسلام الثميري أن الوزارة تسعى إلى غرس قيم التطوع في نفوس الطلاب والطالبات، وأن يكون التطوع سلوكًا وقيمة مضافة للطلبة، إضافة إلى التدريب ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي انطلاقًا من حرص الوزارة ممثلة في النشاط الكشفي نحو بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية المجتمع.
وأضاف الثميري بأن مشاركة كشافة تعليم الرياض تكون في تقديم الخدمات التطوعية، من خلال توجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة، والمساهمة في سهولة الحركة داخل المطاف، إلى جانب العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود، والمساهمة في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه.
وأشار إلى أن الإدارة كثفت تدريب وتوجيه الكشافة من طلبة التعليم العام؛ لتقديم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، ومساندة القطاعات الأخرى، وتدريبهم على المهارات اللازمة؛ للتعامل مع الخرائط والأدلة الإرشادية والتطبيقات الإلكترونية، التي تسهم في خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، ومساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.