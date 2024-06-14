بالصور.. 60 كشافًا من "تعليم الرياض" يتسابقون في خدمة ضيوف الرحمن

وأشار إلى أن الإدارة كثفت تدريب وتوجيه الكشافة من طلبة التعليم العام؛ لتقديم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، ومساندة القطاعات الأخرى، وتدريبهم على المهارات اللازمة؛ للتعامل مع الخرائط والأدلة الإرشادية والتطبيقات الإلكترونية، التي تسهم في خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، ومساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.