التقنية المتقدمة وروح التصميم.. EXLANTIX تستعد لإطلاق إصدارها الأول في السعودية في الربع الثاني 2024

تتميز هذه السيارة الرائعة، التي صُممت لتفتح آفاقًا جديدة لمستخدميها، بمعامل سحب رائد (CD) لا يقلل معامل السحب المنخفض بشكل استثنائي من استهلاك الطاقة فحسب، بل يخلق أيضًا جواً هادئاً داخل المقصورة. تم تصميم هذا الإنجاز عن طريق توجيه الرياح لتوفير الاستهلاك الأمثل والراحة لركاب السيارة، ويضع معيارًا جديدًا للديناميكية الهوائية للسيارات.