التقنية المتقدمة وروح التصميم.. EXLANTIX تستعد لإطلاق إصدارها الأول في السعودية في الربع الثاني 2024

بصفتها علامة تجارية مستقلة في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، تم عرض EXLANTIX بشكل مستمر في معارض مختلفة خلال الأشهر الأخيرة حول العالم منها معرض جنيف للسيارات.
وتم إطلاق هذه السيَدان بحجمها الكامل المتألق للمرة الأولى في شنغهاي، الصين، في 20 ديسمبر 2023، كما يُتوقع أيضًا إطلاقها في المملكة العربية السعودية في عام 2024.
وتُعد EXLANTIX ES بتقديم تجربة حسية غامرة، حيث تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة وروح التصميم الخالدة.
تتميز هذه السيارة الرائعة، التي صُممت لتفتح آفاقًا جديدة لمستخدميها، بمعامل سحب رائد (CD) لا يقلل معامل السحب المنخفض بشكل استثنائي من استهلاك الطاقة فحسب، بل يخلق أيضًا جواً هادئاً داخل المقصورة. تم تصميم هذا الإنجاز عن طريق توجيه الرياح لتوفير الاستهلاك الأمثل والراحة لركاب السيارة، ويضع معيارًا جديدًا للديناميكية الهوائية للسيارات.
أما انخفاض الضوضاء داخل المقصورة، فهو شهادة على الرقم القياسي العالمي لمُعامل السحب، مما يضمن تجربة قيادة لا مثيل لها. إنه مزيج متناغم بين الكفاءة والفخامة، حيث يتم تخفيض ضوضاء الطريق لتقديم رحلة فريدة من نوعها للركاب.
"البساطة تدوم إلى الأبد"، يرنو مبدأ التصميم الذي يقوم عليه EXLANTIX ES. اللغة النقية للتصميم المطبقة بعناية فائقة لتشكيل هذه التحفة الفنية تضمن تحقيقها للتنافسية الدائمة. على عكس التصاميم المتأثرة بصيحات الموضة العابرة، تجمع ES بين الأناقة و"الجمال الخالد"، مما يقدم للعملاء ليس فقط سيارة سيدان، وإنما استثمارًا طويل الأمد.
وتبرز سيارة السيدان الفاخرة ES بشكل فريد ضمن فئتها بفضل حجمها الكامل الذي يمتد لطول 4.9 متر. تتميز بحضور ديناميكي يبتعد عن المظاهر الثقيلة والصندوقية التي تميز العديد من منافساتها. يحقق الطراز ES الأبعاد المميزة لسيارة كوبيه ذات أربع أبواب دون التأثير على المساحة الداخلية، مما يُقدم منظورًا جديدًا في مجال التصميم ضمن فئتها.
وفي سوق مليء بسيارات السيدان الكهربائية، تتألق EXLANTIX ES بقوامها الجذاب والميزات الفريدة. أدرك فريق التصميم أهمية التميز، وصاغ بعناية فائقة الجزء الأمامي والخلفي، وجوانب الهيكل، مما يضمن التعرف الفوري على الطريق، وبالتالي تعزيز القيمة الجوهرية للعملاء.
وتتلاقى بساطة ونقاء لغة التصميم بسلاسة مع التفاصيل التكنولوجية المستوحاة من عالم الروبوت. يُخلق هذا التوازن منتجًا فريدًا يأسر العملاء من النظرة الأولى بفضل لغة التصميم الحسية والنقية، ليدهشهم أكثر عند استكشاف دقة براعته التكنولوجية العالية.
ويتجاوب دمج وحدتي شاشات الذكية التفاعلية (ISDs) داخل EXLANTIX ES بشكل يتجاوز المظهر الجمالي. بالإضافة إلى الواجهة الأنيقة، تقدم هذه الوحدات معلومات مهمة للسائقين، بدءًا من مستويات البطارية حتى توقعات الطقس وضغط الإطارات. وبالإضافة إلى ذلك، تُعزز تفاعل المشاة، مما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق.
وترتقي المصابيح الخلفية في EXLANTIX ES بجمالية السيارة إلى مستوى فني. تُظهر التفاصيل المعقدة داخل مصابيح الخلفية، التي تشبه مجموعة من البلورات الصغيرة، الحرفية الدقيقة، كما تجسد الحركة الديناميكية للضوء أعلى مستويات تقنية LED.
وتتخطى جاذبية EXLANTIX ES المحرك بل يمتد أيضاً إلى التصميم الخارجي. يقدم السقف الزجاجي الضخم تجربة فريدة تشبه مقصورة الطائرات، مما يمنح الركاب الفرصة للاستمتاع بالعالم داخل "كبسولة كريستالية". فهي ليست مجرد فتحة في السقف، بل تعد بوابة إلى تجربة قيادة مميزة.
ومن المقرر أن تبدأ EXLANTIX قريباً في التخطيط والترتيبات لصالات العرض والخدمات في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في عام 2024؛ لتقديم تكنولوجيا جديدة وتجربة قيادة فريدة للعملاء السعوديين.