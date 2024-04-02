عائدة إلى 3 تنظيمات إرهابية.. "اعتدال" و"تليجرام" يُزِيلان 16 مليون محتوى متطرف

واستطاع (اعتدال) و(تليجرام) للعام الثالث على التوالي، مكافحة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش- هيئة تحرير الشام- القاعدة)؛ حيث تم إزالة 11.634.102 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 187 قناة متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ فيما تم إزالة 3.227.272 مليون محتوى متطرف وإغلاق 186 قناة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، وإزالة 1.635.241 مليون محتوى متطرف وإغلاق 72 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.