فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية ماليزيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.