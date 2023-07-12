فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية ماليزيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.