مشغولات الخوص تجذب زوار مهرجان جرَش

ويمثل المملكة في مشاركتها بمهرجان جرَش للثقافة في دورته الـ (37) -خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023 بمدينة جرَش التاريخية- ثلاث هيئاتٍ ثقافية، هي: هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وتتضمن المشاركة السعودية عرضًا مختصرًا عن عام الشعر العربي، ومعرضًا مصوَّرًا يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، إضافة لركن مخصص للحرف اليدوية، كما أحيا الفنان خالد عبدالرحمن؛ حفلًا غنائيًا على المسرح الجنوبي في مدينة جرَش الأثرية؛ قدم خلالها باقةً منوعةً من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية الطويلة، فيما أقامت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي حفلًا موسيقيًا في بوليفارد العبدلي بالعاصمة عمّان، قُدمت خلاله "ميدلي" لأبرز الأغاني السعودية، وفقرات غنائية فردية لأعضاء الأوركسترا، بحضور فرق أدائية من الجنسين.