مغامرة وتشويق في "موسم الرياض".. محاكاة الطيران الحر في انتظاركم!

ويقدم موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.