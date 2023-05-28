22 ألف شخص.."أمانة العاصمة المقدسة" تستعد للحج بكامل طاقتها البشرية والآلية

ولفت إلى أنه في مجال النظافة تم تجهيز أحدث المعدات، مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حـــالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق لا سمح الله أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم دعم المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة، إلى جانب دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة تواجد الحجاج، كما تم تجهيز عدد (110) من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى، لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1070) صندوقاً, و(9) تريلات كبيرة ضاغطة و(4) محطات انتقالية، وحوالي (40,000) حاوية بسعة 240 لتراً.