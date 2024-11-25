تدشين أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية خلال ملتقى الإعلام بالرياض

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض تحت شعار “الإعلام واقع ومسؤولية.
وتعد المجلة من المبادرات الإعلامية للجمعية بعد مبادرة بودكاست المسؤولية الاجتماعية، وتشكل منبرًا ثقافيًا ومعرفيًا، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين.
وأكد المستشار الإعلامي في جمعية المسؤولية المجتمعية الدكتور تركي العيار أهمية دور الإعلام وتحديدا الإعلام المقروءة في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتوعية بها، مشيرًا إلى أن المجلة تمثل خطوة لتقريب المفاهيم ونشر الثقافة المعرفية في هذا المجال.
يذكر أن مجلة المسؤولية الاجتماعية بحجم A4 في 74 صفحة ملونة بطباعة فاخرة واشتمل العدد الأول على اخبار و تقارير وحوارات ومقالات في قضايا المسؤولية الاجتماعية شارك فيها سعود السبيعي، عبدالله المهنا، د. تركي العيار، د. شريف الأتربي وخالد الطياش.