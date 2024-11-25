تدشين أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية خلال ملتقى الإعلام بالرياض

وتعد المجلة من المبادرات الإعلامية للجمعية بعد مبادرة بودكاست المسؤولية الاجتماعية، وتشكل منبرًا ثقافيًا ومعرفيًا، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين.