"المدني": الهيئة الملكية للعلا لديها أكثر من ألف موظف.. 60% منهم في المحافظة

وأشار إلى أن الهيئة لديها أكثر من 1000 موظف يعيش 60% منهم في محافظة العلا, كما استفاد أكثر من 4700 مستفيد من برامج "حماية" التي أطلقها سمو ولي العهد لتمكين سكان محافظة العلا ليصبحوا أوصياء على تراثها وطبيعتها وطابعها المميز, في حين استفاد أكثر من 1100 لتطوير لغتهم من خلال معهد اللغات.