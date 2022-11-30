"التخصصات" تعتمد مستشفى شرق جدة مركزًا تدريبيًّا لبرنامج طب طوارئ الأطفال

جاء ذلك بناء على زيارة قامت بها الهيئة للمستشفى واعتماد البرامج التدريبية في المراكز التدريبية المعتمدة، واستنادًا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي.