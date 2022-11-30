"التخصصات" تعتمد مستشفى شرق جدة مركزًا تدريبيًّا لبرنامج طب طوارئ الأطفال

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى شرق جدة مركزًا تدريبيًّا لبرنامج التخصص الدقيق في طب الطوارئ لدى الأطفال.
جاء ذلك بناء على زيارة قامت بها الهيئة للمستشفى واعتماد البرامج التدريبية في المراكز التدريبية المعتمدة، واستنادًا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي.
وعليه تقرّر اعتماد المستشفى كبرنامج تدريبي مكتمل ولمدة 4 سنوات بطاقة استيعابية ٢ مقعد، وذلك بعد تحقيقه لمعايير ومتطلبات الهيئة، ونتيجة توافق الإمكانات والتجهيزات العالية مع المتطلبات والشروط.