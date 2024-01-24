اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة مدفوع

وقد أثبتت حلول الدفع الآجل رواجًا كبيرًا؛ نظرًا لمساهمتها في توفير طرق دفع سهلة وميسرة تُسهم في زيادة وصول المستخدمين إلى قطاعات أوسع ورفع المبيعات لدى أصحاب المتاجر في منظومة السياحة، وقد أظهر التقرير السنوي للتقنية المالية 2022م الصادر من البنك السعودي المركز ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 3 سنوات في خدمات الدفع الآجل، حيث تجاوز عدد المستخدمين للخدمة أكثر من 10 مليون مستخدم، وارتفاع عدد المتاجر التي تقدم خدمة الدفع الآجل إلى عدة أضعاف حتى وصلت إلى أكثر من ٣٠ ألف متجر بنهاية ٢٠٢٢م.