اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة مدفوع
ضمن أعمال ملتقى السياحة السعودي الذي أُقيم بالشراكة مع منصة "روح السعودية"؛ تحت شعار "تعرف عليها"، جرى توقيع اتفاقية تعاون مساء اليوم الإثنين بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة مدفوع، لتسويق منتجات هيئة السعودية لدى مدفوع والترويج لمحتوى روح السعودية، والربط التقني لتوفير خدمات مدفوع لدى منصات الهيئة.
وتأتي هذه الاتفاقية لأهمية توفير خيارات الدفع الآجل في المجال السياحي في السعودية، وإبراز المملكة كوجهة سياحية وتسويقها عالمياً ومحلياً وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، حيث توفر مدفوع خدمات الدفع الآجل بطريقة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة في عدة قطاعات كقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والترفيه والفندقة والتغذية، وهي شركة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي.
وقد أثبتت حلول الدفع الآجل رواجًا كبيرًا؛ نظرًا لمساهمتها في توفير طرق دفع سهلة وميسرة تُسهم في زيادة وصول المستخدمين إلى قطاعات أوسع ورفع المبيعات لدى أصحاب المتاجر في منظومة السياحة، وقد أظهر التقرير السنوي للتقنية المالية 2022م الصادر من البنك السعودي المركز ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 3 سنوات في خدمات الدفع الآجل، حيث تجاوز عدد المستخدمين للخدمة أكثر من 10 مليون مستخدم، وارتفاع عدد المتاجر التي تقدم خدمة الدفع الآجل إلى عدة أضعاف حتى وصلت إلى أكثر من ٣٠ ألف متجر بنهاية ٢٠٢٢م.
يُذكر بأن مدفوع تميزت في تقديم خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا في قطاع الترفيه والسياحة، بدون أي رسوم خفية ووفق الضوابط الشرعية، حيث تسهم خدمات مدفوع في زيادة مبيعات العملاء ونمو تجارتهم في قطاع الترفيه والسياحة، وتوفير قناة تسويقية خاصة بالشريك مع شراكات فاعلة في القطاع.