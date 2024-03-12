نكهة خاصة كل ليلة.. بيوت وأسواق وكركون في نفحات رمضان بالمنطقة التاريخية بالطائف

ويرى المتسوقون أن لسوق البلد نكهة خاصة ليلة بعد أخرى، من خلال ازدياد المتسوقين والمستهلكين في ليالي الشهر الفضيل سواءً من أبناء البلد أو أبناء الجاليات، والسائحين الذين يرون أن للمنطقة المركزية أو التاريخية عبقًا وحنينًا للماضي، وشذى تفوح ذكراه الخالدة في أرجاء المكان، وأصالة للمنازل والبيوت المنتشرة في برحة القزاز والدكاكين والأسواق الشعبية المنتشرة مثل خان الملطاني، وخان بن رزيق، وبيت آل عرب، وسوق الخميس، وبرحة مسجد الهادي، وسوق الهجلة، والكركون "مخفر الشرطة"، ودكاكين ابن معمر، وبيت أبي ناصف، وغيرها من البيوت والحارات المنتشرة.