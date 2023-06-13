إنجاز جديد.. 3 طالبات سعوديات يحققن الفوز في مسابقة "كأس التخيل" العالمية

وجاءت فكرة المشروع الفائز لطالبات المملكة متضمنة شريحة ذكية لمرضى فقدان القدرة على الكلام، تتصل بتطبيق هاتف ذكي متوافق مع جميع اللغات البشرية العالمية المنطوقة والمكتوبة، وتتيح التواصل بين مرضى "الحبسة الكلامية" والأشخاص الآخرين من خلال ترجمتها إلى نص مقروء أو مسموع.