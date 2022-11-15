"أجياد" تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب للمسابقة الدولية التاسعة لحفظ القرآن للعسكريّين

اختتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مشاركتها بالمعرض المصاحب للمسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، وأقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها وزارة الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة والتي استمرت أكثر من 10 أيام.