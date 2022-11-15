"أجياد" تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب للمسابقة الدولية التاسعة لحفظ القرآن للعسكريّين

اختتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مشاركتها بالمعرض المصاحب للمسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، وأقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها وزارة الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة والتي استمرت أكثر من 10 أيام.
وشملت مشاركة الجمعية في المسابقة بثلاثة أجنحة تفاعلية، حيث استعرضت فيها برامجها ومناشطها الدعوية المقدمة لضيوف الرحمن وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم وجناح لأخذ الصور التذكارية بصورة الكعبة المشرفة والقيادة الحكيمة -أيدها الله- وشهدت الأجنحة باستقبال 1375 زائراً طيلة أيام المسابقة.
وتشرفت جناح الجمعية بزيارة أمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة الأركان فياض الرويلي، وعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والوفود المشاركة في المسابقة من القطاعات العسكرية بمختلف دول العالم.
وتوزعت الجمعية خلال مشاركتها بالمعرض المصاحب العديد من الهدايا من منتجات الجمعية والمصاحف المترجمة على المشاركين في المسابقة، وعموم قاصدي بيت الله الحرام لكون المسابقة تقام في برج هيلتون للمؤتمرات الواقع بالقرب من المسجد الحرام.
وفي نهاية المسابقة تم تكريم جمعية أجياد من قبل الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع بدرع تذكاري، نظير مشاركتها في المعرض المصاحب.