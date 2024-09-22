"فيصل بن سلطان": المملكة تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة

ونوه إلى ما تحقق من منجزات ذات علاقة مباشرة في معيشة المواطن؛ حيث سجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الأول من عام 2024م، بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8%) في عام 2017م.