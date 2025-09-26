هدية علمية ثمينة.. أمير القصيم يدعم مركز توثيق التاريخ بمراجع من مكتبته الخاصة

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مجموعة من الكتب التاريخية من مكتبته الخاصة، دعمًا لمكتبة مركز توثيق تاريخ القصيم، بهدف إثرائها بالمصادر العلمية والمراجع المتخصصة التي تسهم في توثيق تاريخ المنطقة.
ويأتي هذا الإهداء العلمي في إطار حرص سموه المتواصل على حفظ تاريخ القصيم وموروثها الثقافي، وتعزيز مكانة المركز كمصدر علمي ومرجعي يخدم الباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ القصيم خاصة، وتاريخ المملكة بوجه عام.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تنطلق من واجب وطني وعلمي، وإيمان بأهمية بناء مكتبة ثرية بالمصادر التاريخية الموثوقة، لتكون مرجعًا علميًا للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيدًا بدور المركز في رصد وتدوين تاريخ المنطقة وإبراز هويتها الوطنية المتجذّرة.
ويُعد مركز توثيق تاريخ القصيم، الذي افتتحه سموه في مكتبة الملك سعود – رحمه الله، صرحًا وطنيًا مهمًا يعنى بحفظ ذاكرة المنطقة، وتوثيق موروثها الثقافي وتاريخها الشفهي والمكتوب، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا علميًا يعزز الهوية الوطنية ويربط الماضي بالحاضر والمستقبل.