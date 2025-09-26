هدية علمية ثمينة.. أمير القصيم يدعم مركز توثيق التاريخ بمراجع من مكتبته الخاصة

ويُعد مركز توثيق تاريخ القصيم، الذي افتتحه سموه في مكتبة الملك سعود – رحمه الله، صرحًا وطنيًا مهمًا يعنى بحفظ ذاكرة المنطقة، وتوثيق موروثها الثقافي وتاريخها الشفهي والمكتوب، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا علميًا يعزز الهوية الوطنية ويربط الماضي بالحاضر والمستقبل.