أكاديمية "الشركة السعودية للقهوة" تُطلق برنامج "أفضل الممارسات الزراعية" في منطقة عسير

منطقة عسير هي المحطة الثالثة لبرامج الأكاديمية بعد نجاح برامج جازان التي استفاد منها أكثر من 400 مزارعاً، وبرامج الباحة التي استفاد منها نفس العدد من المزارعين. وتسعى الأكاديمية من خلال برنامج "أفضل الممارسات الزراعية" إلى تعزيز مكانة المناطق الجنوبية من المملكة، حيث تعد زراعة البن فيها تقليداً متوارثاً يعكس العمق الثقافي والتراثي للمملكة.