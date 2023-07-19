"محمد بن راشد" يصل إلى جدة والأمير بدر بن سلطان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.