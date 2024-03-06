"مؤتمر الدراسات السريرية الثاني" يختتم فعالياته بأوراق علمية مهمة

من جهته، أكد الدكتور ماجد الجريسي، رئيس اللجنة العلمية، أن المؤتمر يُعدُّ امتدادًا للمؤتمر الأول للدراسات السريرية الذي نظمه "كيمارك" السنة الماضية، مع التركيز على التطورات الحديثة للمُضي قُدمًا بتطوير مجال الدراسات السريرية، الذي ينعكس بشكل مباشر على تطوير وجودة الرعاية الصحية وصحة المرضى.