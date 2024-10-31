بمشاركة 300 شخصية.. اختتام "منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول"

اختتم صندوق الاستثمارات العامة اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى "إدارة الأصول"، الذي ينظمه على هامش فعاليات الدورة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" 2024 في الرياض، بمشاركة أكثر من 300 شخصية، بينهم ممثلون عن كبرى شركات إدارة الأصول وقادة القطاع، وممثلون عن الجهات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.
وركزت أعمال النسخة الثانية من المنتدى على مجموعة من المحاور النقاشية، شملت استكشاف آفاق جديدة في قطاع رأس المال السعودي، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة إدارة الأصول، واستكشاف الفرص في أسواق رأس المال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات لمديري الأصول الناشئين في السوق السعودية.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع الصندوق و"مبادرة مستقبل الاستثمار" مذكرة تفاهم غير ملزمة، يتم بموجبها تقديم منتدى إدارة الأصول كونه أحد المحاور الأساسية في أجندة فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" محليًا ودوليًا.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز مفهوم (الابتكار الجماعي) الذي يتيح لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول المشاركة بشكل مؤثر في فعاليات وأنشطة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ بهدف الوصول إلى أفكار متنوعة ووجهات نظر جديدة، كما ستمكّن مبادرة مستقبل الاستثمار المنتدى من بناء علاقات واستكشاف الفرص مع المستثمرين والمبتكرين وقادة الرأي.
وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق عبدالمجيد الحقباني أن أسواق رأس المال القوية والحيوية تسهم بشكل أساسي في تمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة في المملكة، ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدعم الابتكار وتنويع المنتجات الاستثمارية والمبادرات الهادفة لتطوير السوق المالية، كما يحرص على الإسهام بفاعلية في جذب مديري الأصول العالميين وتطوير قدرات مديري الأصول المحليين الناشئين، وفي هذا العام، نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية الذي أطلقه الصندوق.
وخلال الفترة منذ العام 2018، ارتفعت الأصول تحت الإدارة التابعة لمؤسسات مالية معتمدة من هيئة السوق المالية السعودية من 400 مليار دولار لتصل إلى 800 مليار دولار، ويسهم صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مديري الأصول، في تقديم منتجات متطورة للسوق.
وجرى في 29 نوفمبر 2023، إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي (CSOP) في بورصة هونغ كونغ، بحجم إدراج بلغ مليار دولار ، ليكون أول صندوق متداول للأسهم السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكبر صندوق مؤشرات متداولة للاستثمار في السوق المالية السعودية عالميًا، وكان الطرح العام الأولى الأكبر في بورصة هونغ كونغ في عام 2023، كما تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة تابعين له في بورصتي شينزن، وشنغهاي في 16 يوليو من العام الجاري، بحجم إدراج بلغ 169 مليون دولار، فيما تجاوز إجمالي التداول المجمّع 670 مليون دولار خلال يوم الإدراج.
وشهدت فعاليات الدورة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار كذلك توقيع صندوق الاستثمارات العامة مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، شملت مذكرة تفاهم مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول لإطلاق منصة "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)"، كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع كل من "ستيت ستريت العربية السعودية للحلول المالية" و"مجموعة ميزوهو المالية" للتعاون بهدف إطلاق منتجات استثمارية جديدة، علمًا أن مذكرات التفاهم الموقّعة تبقى غير ملزمة بانتظار استيفاء الموافقات الداخلية الضرورية وموافقات الجهات التنظيمية.
يذكر أن النسخة الأولى من منتدى "إدارة الأصول"، التي انعقدت عام 2023 كانت قد شهدت إطلاق صندوق الاستثمارات العامة مبادرة "بوابة مديري الأصول" لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، وخلال عام من إطلاقها تم تسجيل أكثر من 90 مدير أصول، 36 منهم يعملون بشكل نشط مع الصندوق محليًا ودوليًا.