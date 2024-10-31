بمشاركة 300 شخصية.. اختتام "منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول"

وجرى في 29 نوفمبر 2023، إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في السوق السعودي (CSOP) في بورصة هونغ كونغ، بحجم إدراج بلغ مليار دولار ، ليكون أول صندوق متداول للأسهم السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكبر صندوق مؤشرات متداولة للاستثمار في السوق المالية السعودية عالميًا، وكان الطرح العام الأولى الأكبر في بورصة هونغ كونغ في عام 2023، كما تم إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة تابعين له في بورصتي شينزن، وشنغهاي في 16 يوليو من العام الجاري، بحجم إدراج بلغ 169 مليون دولار، فيما تجاوز إجمالي التداول المجمّع 670 مليون دولار خلال يوم الإدراج.