7.7 ملايين جولة رقابية و110 ألف مخالفة.. جهود بلدية تُعزّز جودة الحياة بالمملكة

وتُعد هذه الجولات جزءًا من حملة "لأنها بلدي.. لأن التعدي ما يعِدي"، التي تؤكد على أهمية دور المواطن والمقيم في الحفاظ على النظام العام، حيث يبدأ الامتثال من الفرد، ويستمر بتكاتف الجميع نحو بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا.