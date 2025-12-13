7.7 ملايين جولة رقابية و110 ألف مخالفة.. جهود بلدية تُعزّز جودة الحياة بالمملكة

نفّذت الأمانات في مدن المملكة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، أكثر من 7.7 ملايين جولة رقابية خلال الأشهر الماضية، بهدف تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأنشطة البلدية والتجارية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة خلال شهر نوفمبر فقط، وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وذلك ضمن جهود رقابية ميدانية مكثفة تستهدف حماية سلامة الغذاء، وتعزيز الصحة العامة، وتنظيم البيئة العمرانية والحد من التجاوزات.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل رفع نسب الامتثال في الأنشطة الغذائية والتجارية، وتحسين جودة الخدمات البلدية، وحماية البيئة العمرانية، وتعزيز سلامة المجتمع، بما يسهم في رفع جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.
وتُعد هذه الجولات جزءًا من حملة "لأنها بلدي.. لأن التعدي ما يعِدي"، التي تؤكد على أهمية دور المواطن والمقيم في الحفاظ على النظام العام، حيث يبدأ الامتثال من الفرد، ويستمر بتكاتف الجميع نحو بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا.