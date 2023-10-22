خلال الربع الثالث.. 417 مخالفة على المنشآت الصحية في الشرقية

وأكّدت "أمانة الشرقية" أن المخالفات التي تمّ رصدها هي: صدأ وعدم نظافة الرفوف ولوحة التقطيع والأفران، وتدني مستوى النظافة لمواقد الطهي، وعدم وجود لوحة تبيّن مسبّبات الحساسية، وترك المواد الغذائية مكشوفة داخل وحدات التبريد، وحفظ المواد الغذائية بطرقٍ غير صحية، واستخدام أوانٍ نحاسية للطهي، إضافة إلى صدأ وتهالك في الأسقف، وعدم نظافة الأرضيات.