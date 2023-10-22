خلال الربع الثالث.. 417 مخالفة على المنشآت الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 2231 جولة رقابية على عددٍ من المنشآت الصحية في مدينة الظهران، وذلك خلال الربع الثالث لعام 2023م.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 417 مخالفة، ومعالجة 226 بلاغاً، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية للتأكّد مـن توافر الاشتراطات الصحية كافة بالمنشآت الصحية.
وأكّدت "أمانة الشرقية" أن المخالفات التي تمّ رصدها هي: صدأ وعدم نظافة الرفوف ولوحة التقطيع والأفران، وتدني مستوى النظافة لمواقد الطهي، وعدم وجود لوحة تبيّن مسبّبات الحساسية، وترك المواد الغذائية مكشوفة داخل وحدات التبريد، وحفظ المواد الغذائية بطرقٍ غير صحية، واستخدام أوانٍ نحاسية للطهي، إضافة إلى صدأ وتهالك في الأسقف، وعدم نظافة الأرضيات.