استفسر عبر "أبشر".. "خطوات استخراج تصاريح سفر أفراد الأسرة" توضحها "الجوازات"

وتشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عاماً؛ حيث يجب أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر، ويشمل تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية، دول مجلس التعاون الخليجي فقط، كما أن تصريح السفر إلكتروني لا يتطلب طباعته.