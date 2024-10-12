استفسر عبر "أبشر".. "خطوات استخراج تصاريح سفر أفراد الأسرة" توضحها "الجوازات"

أبرزت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، خطوات استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة، مؤكدة أنه يمكن الاستفسار عن بيانات التصريح عبر منصة "أبشر".
وأوضحت المديرية، أن خطوات استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة تتضمّن "الدخول إلى حساب ولي الأمر في منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة، واختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة، وإكمال متطلبات الخدمة".
وتشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عاماً؛ حيث يجب أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر، ويشمل تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية، دول مجلس التعاون الخليجي فقط، كما أن تصريح السفر إلكتروني لا يتطلب طباعته.
ويمكن الاستفسار عن بيانات تصريح السفر، وحالته، من خلال منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.