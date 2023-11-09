"بيت زيلا".. تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية ضمن فعاليات موسم الرياض

تقدم منطقة بوليفارد سيتي، تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ومنها تجربة "بيت زيلا"، وهي تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية لفتاة في ألمانيا كانت تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش منعزلة في الغابات البعيدة بين الأشباح والوحوش، تدعو زيلا الزوار لبيتها ليساعدوها في التخلص من الأشباح والأحداث الغريبة التي تحصل لها.