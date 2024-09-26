الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اجتماعه الـ93 ويدشن المكتبة الرقمية

وقد تم تصميم المكتبة لتكون مصدرًا رئيسًا لمصادر المعلومات التي ينتجها المكتب والمراكز التابعة له، ومن خلالها يستطيع الباحث أن يحصل على النصوص الكاملة لكل مخرجات مكتب التربية العربي ومراكزه المتخصصه، كما حولت المكتبة محتوياتها إلى صيغة رقمية؛ مما يضمن الحفاظ على هذه المواد وإمكانية الوصول إليها بسهولة؛ مما يثري المحتوى العربي الإلكتروني على الإنترنت، وتتكامل به المكتبة الرقمية مع منصات المعلومات التربوية الخليجية.