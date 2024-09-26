الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اجتماعه الـ93 ويدشن المكتبة الرقمية

عَقدَ المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، اجتماعه الـ93، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024م بمقر المكتب بمدينة الرياض.
حضر الاجتماع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، ورئيس جامعة الخليج العربي ووكلاء وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، ومديرو المراكز التابعة للمكتب، وممثَّل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المكتب والمراكز التابعة له، وسير العمل للدورة المالية الحالية 2024/2023م، واطلع الأعضاء على البرامج المقترحة للدورة المالية القادمة 2026/2025م.
وأشاد الاجتماع بتنوع البرامج المقدمة وجودتها وتنوع أنشطتها والمستوى المتميز لإنجازها، وما حققته من أهداف وغايات، وما تضمنته البرامج من دراسات مختلفة ركَّزَت جميعها على احتياجات الميدان التعليمي والمستجدات التربوية وتجارب الدول الأعضاء.
وأَكَّد الجميع على دور المكتب في التعاون والتنسيق والتكامل بين وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء.
فيما دشن المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج وأعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم المكتبة التربوية الخليجية الرقمية، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مكتب التربية العربي تزامنًا مع اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات في مجال إتاحة المعلومات التربوية، وتنظيم أوعية المعلومات الإلكترونية التي يقوم المكتب بإنتاجها؛ للإفادة منها عبر قاعدة بيانات تتيح الدخول الموحد لوزارات التربية والتعليم، وللمدارس ومنسوبيها من المعلمين والمعلمات والباحثين والباحثات.
وقد تم تصميم المكتبة لتكون مصدرًا رئيسًا لمصادر المعلومات التي ينتجها المكتب والمراكز التابعة له، ومن خلالها يستطيع الباحث أن يحصل على النصوص الكاملة لكل مخرجات مكتب التربية العربي ومراكزه المتخصصه، كما حولت المكتبة محتوياتها إلى صيغة رقمية؛ مما يضمن الحفاظ على هذه المواد وإمكانية الوصول إليها بسهولة؛ مما يثري المحتوى العربي الإلكتروني على الإنترنت، وتتكامل به المكتبة الرقمية مع منصات المعلومات التربوية الخليجية.