تدخّل طبي بمستشفى الحرم ينقذ معتمرة تعرضت لذبحة صدرية أثناء أدائها مناسك العمرة

وبعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الأشعة، اكتشف الأطباء وجود ذبحة صدرية حادة لدى المريضة، وجرى التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وبعد التأكد من استقرار الحالة، نُقلت المريضة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.