الرابعة عصر اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري البلديات والإعلام ورئيس هيئة العقار

ينعقد عند الرابعة عصر اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، إلى جانب إبراز الشفافية والموثوقية كركيزة للنمو.