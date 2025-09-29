الرابعة عصر اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري البلديات والإعلام ورئيس هيئة العقار

ينعقد عند الرابعة عصر اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستضيف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، إلى جانب إبراز الشفافية والموثوقية كركيزة للنمو.
كما يستضيف المؤتمر وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، إضافة إلى مشاركة رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الذي سيلقي الضوء على ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستعرض أبرز محاور الأحكام ذات الصلة.
وسيجيب أصحاب المعالي خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين، فيما يُبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام.