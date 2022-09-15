في يوم الصيدلي السعودي.. "دوائي" تطلق حملة "أمومة وأمان"

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" حملةً وطنية توعوية عن التخطيط للحمل والاحتياطات الدوائية تحت شعار "أمومة وأمان"، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي في الـ 20 من شهر سبتمبر الجاري.
وفي التفاصيل، استهدفت الحملة الوصول إلى خمسة ملايين مشاهدة عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي كما يشارك في الحملة أكثر من 30 جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وتفصيلاً، هدفت الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول الاستخدامات الدوائية عند التخطيط للحمل، لضمان حمل آمن وصحة جيدة للمرأة والطفل، وبناء على ما رصدته الجمعية من نتائج لدراسات محلية وطنية حول تأثيرات التهاون في الإرشاد الطبي والصيدلي قبل التخطيط للحمل حيث بلغ معدل إصابة الحوامل في السعودية بسكري الحمل 24%، فيما يُعد هذا المعدل الأعلى بين النساء في العالم؛ وتأتي هذه الحملة التوعوية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين حياة عامرة وصحية من خلال تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وأشارت الجمعية إلى أن يوم الصيدلي السعودي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وتفعيل دوره في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
يذكر أن "دوائي" فعلت الحملة التوعوية للتخطيط للحمل والاحتياطات الدوائية "أمومة وأمان" افتراضياً عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك دعم الجهات الصحية والتعليمية بإقامة فعاليات ومعارض توعوية في مختلف مناطق المملكة من تاريخ 14 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، واستخدمت أساليب للتوعية الحديثة شملت العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع، وتسهم في نشر الوعي الدوائي.