أمين الشرقية: المنطقة تعيش نهضة تنموية واستثمارية غير مسبوقة تجسّد رؤية 2030

قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، يرافقه عدد من القيادات في الأمانة، بجولة ميدانية على مشروعين استثماريين في كورنيش الخبر، اطلع خلالها على المراحل المتقدمة التي وصل إليها المشروعان.
ويعد المشروع الأول "العثيم سيركل"، الذي يُقام على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، من أبرز المشاريع السياحية والترفيهية بالمنطقة، إذ يتضمن أنشطة متنوعة ويضم معلمًا مميزًا للإطلالة على كورنيش الخبر ومعالمها الساحرة، ليشكل وجهة رئيسية للزوار.
أما المشروع الثاني، فهو مشروع الشاطئ المعياري (باي فرونت)، الذي يُقام على مساحة تفوق 120 ألف متر مربع، ويُعد أول مشروع يطبّق معايير "الراية الزرقاء" (Blue Flag) الحاصلة على جائزة عالمية، لما يقدمه من نموذج بيئي وسياحي متكامل، يحتضن أنشطة ترفيهية وبحرية ومرافق متنوعة ومضامير مشاة ومطاعم، ليكون وجهة فريدة للسياحة والترفيه في المنطقة الشرقية، وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المهندس الجبير خلال الجولة أن رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها القيادة الحكيمة -حفظها الله-، وتركز على بناء اقتصاد مزدهر قائم على إشراك القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين، أسهمت في إطلاق حراك استثماري غير مسبوق في المنطقة، بفضل دعم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأضاف أن المشاريع الاستثمارية الجديدة تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات نوعية مع القطاع الخاص تسهم في رفع جودة الحياة وإحداث نقلة تنموية نوعية في المنطقة.
وبيّن الجبير أن المنطقة الشرقية شهدت مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات جودة الحياة، بفضل استثمار موقعها الجغرافي المميز بوصفها بوابة الخليج العربي، مشيرًا إلى أن الأمانة نجحت في استثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة عبر مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار ريال، ما أسهم في خلق آلاف فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأكد أن هذه التجربة تمثل قصة نجاح استثمارية مميزة تجسّد ثمار مبادرات الرؤية الطموحة، داعيًا جميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، وتطبيق "فرص"، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة بكل شفافية وسهولة.