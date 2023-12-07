خلال "استثمر في التميز".. التعاونية تستعرض إنجازات الاستراتيجية والأداء المالي أمام نخبة من المستثمرين

وأبدى "القصبي" اعتزازه بنجاح التعاونية للتأمين في تحقيق رؤيتها لتصبح أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "مستقبلًا، سنجدد التركيز على أهمية زيادة هوامش الربح وتحقيق مستويات نمو استثنائية وقوية لأعمال الشركة، حيث يشير الاتجاه الحالي لهوامش الربح بالفعل إلى الارتفاع، مع سلسلة من التحسينات المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية (3.4% في عام 2021، و3.7% في عام 2022، و4.8% بحلول الربع الثالث من عام 2023)".