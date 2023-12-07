خلال "استثمر في التميز".. التعاونية تستعرض إنجازات الاستراتيجية والأداء المالي أمام نخبة من المستثمرين

جدد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ عثمان القصبي، تأكيده مُضي الشركة نحو تحقيق أولويات استراتيجيتها المرتكزة على مواصلة إدخال وتبني حلول تقنية ورقمية متقدمة من خلال بناء شراكات جديدة واستكشاف المزيد من فرص الاستحواذ التي من شأنها تعزيز توجهات التوسع إقليميًّا.
وأشار الرئيس التنفيذي خلال "يوم المستثمرين"، الذي نظمته التعاونية للتأمين لعرض استراتيجيتها أمام نخبة من المستثمرين ممثلي كبرى الكيانات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية، إلى مواصلة الشركة نهجها في إنشاء أسواق لمنتجات الحماية والادخار، والتوسع في تطبيق نظام متكامل للرعاية الصحية في السعودية؛ بهدف مواصلة تحقيق الشركة لدورها في إطار تحسين رفاهية المجتمع.
وأكد "القصبي" تركيز الشركة على تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال أحد توجهاتها الاستراتيجية القائم على زيادة عمق تأمين الحماية والادخار في السوق بما يدعم تصنيفها عالميًّا ودخولها ضمن قائمة أكبر 100 شركة تأمين على مستوى العالم.
كما أشار إلى مواصلة التعاونية للتأمين تحقيق أهداف استراتيجيتها المتمثلة في تقديم منتجات مبتكرة لتغطية مخاطر الأسواق الناشئة، وفتح فرص جديدة لنمو وتوسع أعمال الشركة؛ بما في ذلك إعادة تشكيل منتجات تأمين المركبات بصورة مبتكرة تسهم في دعم جميع عناصر النظام الاقتصادي الرافد لتلك الخدمات.
وخلال اللقاء الذي نُظِّم تحت عنوان "استثمر في التميز" في فندق هيلتون بالرياض؛ لاستعراض آخر التطورات حول إنجازات الشركة في إطار الاستراتيجية وأدائها المالي، والتعريف بالفريق القيادي، أوضح القصبي أن التعاونية من خلال خدمات التأمين الصحي تمثل أحد الشركاء الرئيسيين المساهمين في الارتقاء بجودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منظومتها الاستراتيجية التي تعمل على إنشاء وتطوير نظام صحي متكامل يدعم الأجندة الوطنية للوقاية والصحة والاستثمار فيه بوصفه جزءًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتوفير حلول متخصصة للعملاء ذات قيمة مضافة تتجاوز عروض تغطية المخاطر التقليدية.
وأبدى "القصبي" اعتزازه بنجاح التعاونية للتأمين في تحقيق رؤيتها لتصبح أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "مستقبلًا، سنجدد التركيز على أهمية زيادة هوامش الربح وتحقيق مستويات نمو استثنائية وقوية لأعمال الشركة، حيث يشير الاتجاه الحالي لهوامش الربح بالفعل إلى الارتفاع، مع سلسلة من التحسينات المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية (3.4% في عام 2021، و3.7% في عام 2022، و4.8% بحلول الربع الثالث من عام 2023)".
وأكد الرئيس التنفيذي اعتزاز التعاونية للتأمين بدور مجلس الإدارة في تعزيز أداء الشركة ودعمه لمستهدفاتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى فريق القيادة التنفيذية العليا المتجانس من حيث خبرات قياداته الحالية والجديدة على حدٍّ سواء الذين يعملون على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
يُذكر أن إجمالي الأقساط المكتتبة للتعاونية للتأمين بلغ 13 مليار ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 34% عن الفترة نفسها من عام 2022، فيما سجلت أرباح الشركة الصافية نسبة زيادة بلغت 344% وذلك حتى فترة التسعة أشهر من عام 2023.