أكثر من 8 ملايين ريال حصيلة مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم في يومه الثاني

شهد مزاد مهرجان العقيلات لمزاد الإبل المقام حاليًا في منطقة القصيم بتنظيم من مجموعة سلام البيطرية، ومشاركة وإشراف من إمارة وأمانة المنطقة، على الطريق الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة الأسياح، في يومه الثاني حصيلة مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين ريال، وذلك وسط حضور غفير من الزوار والمهتمين وأشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة.
وتضمنت حصيلة المبيعات بالمهرجان-التي بلغت أكثر من 8 ملايين ريال-، مبيعات المهرجان، ومبيعات سيدا العرض، والشبوك الذهبية، ومنصتي الحراجين، ومزاد نوادر الإبل، بالإضافة إلى عمليات بيع متفرقة أخرى ومزادات داخل المهرجان
يأتي هذا فيما بلغ عدد الحضور المشارك في اليوم الثاني من المهرجان أكثر من 14 ألف زائر، وأكثر من 3 آلاف سيارة، وما يزيد عن 200 متن، تشتمل على عدة أنواع الإبل منها:" بكار، ونياق، وقعدان وفحول، وتمثل ألواناً مختلفة من الإبل المجاهيم والشقح والوضح والشعل والحمر والصفر" وغيرها من الألوان، كما يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارضاً تُعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد بن سليمان الفهاد بأن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز سيكرم خلال زيارته المرتقبة للمهرجان يوم الأربعاء المقبل أعلى ثلاثة مستثمرين في المهرجان تداولًا من حيث البيع والشراء في نهاية المهرجان، مضيفًا بأن أي مستثمر يتم توثيق مشتريات له بقيمة 200 ألف ريال وأكثر فسيتم تقديم له خدمة كشف العبث مجانًا في مجموعة سلام البيطرية، بالإضافة لرصيد يضاف له للاستفادة من خدمات المستشفى بقيمة 5 آلاف ريال.
إلى هذا، شهد المهرجان يوم أمس انطلاقة أولى حلقات ليالي العقيلات بمحاورة لعدد من كبار الشعراء على الهواء مباشرة منهم: الشاعر منيف المنقرة، والشاعر تركي الميزاني، والشاعر معتق العياضي، والشاعر محمد العازمي، وشهدت الفعالية حضورًا وإقبالًا مميزًا وتفاعلا كبيرًا من جمهور المهرجان.
يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، ويضم حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية وأمسيات شعرية وندوات، وذلك بهدف دعم الجوانب المرتبطة باقتصاديات الإبل، والتعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي.