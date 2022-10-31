أكثر من 8 ملايين ريال حصيلة مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم في يومه الثاني

يأتي هذا فيما بلغ عدد الحضور المشارك في اليوم الثاني من المهرجان أكثر من 14 ألف زائر، وأكثر من 3 آلاف سيارة، وما يزيد عن 200 متن، تشتمل على عدة أنواع الإبل منها:" بكار، ونياق، وقعدان وفحول، وتمثل ألواناً مختلفة من الإبل المجاهيم والشقح والوضح والشعل والحمر والصفر" وغيرها من الألوان، كما يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة، ومعارضاً تُعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم.