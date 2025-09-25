"الإحصاء": قفزة في الصادرات غير البترولية خلال يوليو 2025.. وتسجيل أعلى مستوى تاريخي بقيمة 34 مليار ريال

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، عن تحقيق الصادرات غير البترولية للمملكة قفزة تاريخية خلال شهر يوليو 2025، حيث سجلت أعلى قيمة لها على الإطلاق بـ 34 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 30.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للهيئة ، فقد قفز فائض الميزان التجاري بنسبة 53.4٪ ليصل إلى 26 مليار ريال، مما يعكس الأداء القوي للصادرات مقابل الواردات، حيث بلغت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات 44.6٪.
وأشار ت هيئة الإحصاء إلى أن الصين تصدّرت قائمة وجهات الصادرات السعودية بنسبة 14٪، كما استحوذت على 25.8٪ من إجمالي الواردات، ما يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين.
تأتي هذه الأرقام في ظل الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.