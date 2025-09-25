"الإحصاء": قفزة في الصادرات غير البترولية خلال يوليو 2025.. وتسجيل أعلى مستوى تاريخي بقيمة 34 مليار ريال

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، عن تحقيق الصادرات غير البترولية للمملكة قفزة تاريخية خلال شهر يوليو 2025، حيث سجلت أعلى قيمة لها على الإطلاق بـ 34 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 30.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.