محليات
بالتزامن مع اليوم الوطني 95.. عودة بطل «عاصفة الحزم» إبراهيم الزهراني بعد 8 أعوام علاجية
عاد إلى أرض الوطن البطل المظلي إبراهيم بادي الزهراني، أحد أبطال "عاصفة الحزم"، بعد رحلة علاجية امتدت لنحو ثمانية أعوامٍ في ألمانيا، وسط مشاعر فخرٍ واعتزازٍ من أبناء الوطن.
وتزامنت عودة الزهراني مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ95، ليُجسّد رمزية الفداء والعطاء، ويُعد مثالًا يُحتذى في التضحية في سبيل الدين والوطن، مثل رفاقه من أبطال القوات المسلحة.
ولقيت عودته تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم لما قدّمه من بطولاتٍ وتضحيات، سائلين الله أن يمدّه بالصحة والعافية، ومؤكدين أن اسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.