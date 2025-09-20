بالتزامن مع اليوم الوطني 95.. عودة بطل «عاصفة الحزم» إبراهيم الزهراني بعد 8 أعوام علاجية

ولقيت عودته تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم لما قدّمه من بطولاتٍ وتضحيات، سائلين الله أن يمدّه بالصحة والعافية، ومؤكدين أن اسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.