بالفيديو.. وزير التعليم يوجّه 3 رسائل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق التكامل

وجّه وزيرُ التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، 3 رسائل في ختام المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده عصر اليوم الأربعاء؛ للحديث عن أبرز المستجدّات في قطاع التعليم بشعار "الاستثمار والتخصيص جزء لا يتجزّأ من رؤية المملكة 2030 بهدف التكامل بين القطاعَيْن العام والخاص وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة؛ ومنها وزارة التعليم".