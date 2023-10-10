نداء إنساني.. "مجرشي" مصابة بفشل كلوي تبحث عن فرصة للعلاج في الرياض

ناشدت امرأة مصابة بفشل كلوي، الجهات المختصة بإنهاء معاناتها مع توقف عدد المنشآت عن علاجها حاليًّا؛ لعدم وجود تعاميم تجيز علاجها؛ حيث إنها لا تحمل هوية وطنية ولديها معاملة لدى جهات الاختصاص بشأن الهوية؛ إذ إن شقيقها وأقاربها لديهم كافة الأوراق الثبوتية.
وقالت "حشرة مجرشي": أنا امرأة من أبناء هذا الوطن العظيم من القبائل النازحة بجازان، أعاني من فشل كلوي وأحتاج غسيلًا للكلى؛ لأن وضعي يستدعي يوم غسيل ويومًا للراحة باستمرار، وحالتي الصحية حرجة جدًّا، وكنت أتلقّى العلاج بمستشفى كبير في الرياض ولكن أفهموني سيتوقف العلاج عني؛ لعدم وجود تعميم بعلاجي سوى في المنطقة الجنوبية، وأنا ليس لي أحد سوى الله ثم أخي في الرياض القائم بشؤوني، وهو من سكان مدينة الرياض.
وتابعت: أناشد أهل الخير في هذه الأرض الطاهرة قبول حالتي في أي مستشفى في الرياض للغسيل الكلوي، وصرف الأدوية.
مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر رقم الجوال الخاص بشقيقها محسن مجرشي 0532740157