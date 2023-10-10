نداء إنساني.. "مجرشي" مصابة بفشل كلوي تبحث عن فرصة للعلاج في الرياض

وقالت "حشرة مجرشي": أنا امرأة من أبناء هذا الوطن العظيم من القبائل النازحة بجازان، أعاني من فشل كلوي وأحتاج غسيلًا للكلى؛ لأن وضعي يستدعي يوم غسيل ويومًا للراحة باستمرار، وحالتي الصحية حرجة جدًّا، وكنت أتلقّى العلاج بمستشفى كبير في الرياض ولكن أفهموني سيتوقف العلاج عني؛ لعدم وجود تعميم بعلاجي سوى في المنطقة الجنوبية، وأنا ليس لي أحد سوى الله ثم أخي في الرياض القائم بشؤوني، وهو من سكان مدينة الرياض.