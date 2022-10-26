إطلاق منصة "حاضرين" لتسهيل حضور مباريات كأس العالم 2022

ويأتي إطلاق منصة "حاضرين" بهدف توفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال، كما ستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.