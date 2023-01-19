بنك التصدير والاستيراد يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوري

يذكر أن دور بنك التصدير والاستيراد في دعم الصادرات السعودية يعد رئيسياً، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.