بالفيديو.. "زراعة مكة" تفتح بوابات سد "وادي وبح" بمحافظة الكامل

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن فتح بوابات سد وادي وبح بمحافظة الكامل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي التفاصيل: أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الكامل الدكتور محمود سعيد الغامدي، أن الهدف منه هو تخفيض منسوب المياه بالسد والبالغ "13.4"م، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة؛ إذ تغذي مياه السد آبار المزارعين والوادي.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
يذكر أن سد وادي وبح سد خرساني، افتتح عام 1435، ويبلغ طوله 98 مترًا، وبارتفاع 18 مترًا، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية "703.953" متر مكعب.