أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بالصياهد.