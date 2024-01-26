أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بالصياهد.
وعند وصوله، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك، ألقى عضو مجلس إدارة نادي الإبل فواز المحرج، كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي، ثمن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفل ختام المهرجان في نسخته الثامنة، مقدماً شكره لأمير المنطقة على حضوره وتشريفه الحفل.
وقال: "نشرف اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما نسعد بحضوركم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار: (عز لأهلها)".
وأضاف: "قامت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، بدعم قطاع الإبل بإنشاء مؤسسات ومبادرات وبرامج ومهرجانات ينافس بعضها بعضاً في خدمة هذا الإرث التراثي والثقافي العريق؛ بدأت بتأسيس نادي الإبل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجانات المناطق للإبل، والمنظمة الدولية للإبل، ومنظومة اقتصاديات الإبل، وتسجيل الإبل في التراث العالمي".
عقب ذلك ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، ثم قُدمت فقرة شعبية بعنوان (الهوبال).
تلا ذلك، عرض الإبل الفائزة في المهرجان، وشاهد أمير منطقة الرياض والحضور عرضاً مرئياً حول المهرجان، وقدمت فقرة شعبية تحاكي طبع الإبل.
ثم تشرف ملاك الإبل الفائزة بتسلم جوائز المراكز الفائزة في جميع الألوان وفئات الجائزة من الأمير فيصل بن بندر.
وفي ختام الحفل شاهد أمير منطقة الرياض، الإبل الفرديات الفائزة بجوائز المهرجان للفرديات من مختلف الألوان.